Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Selçuk: Maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım

: Maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım

Ziya Selçuk, "Bugün mümkün olduğunca az dışarı çıkarak, maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım. Unutmayalım ki maskesiz atılan her adım 'Bak çocuğum ben kurallara uymuyorum' anlamı taşıyor" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 11:06 ABONE OL
Bakan Selçuk: Maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, koranavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle çocuklara örnek olunması gerektiğini belirtti. Bakan Selçuk, paylaşımında, "Kurallara uyan çocuklar, her ebeveynin temennisi. Öyleyse önce biz kurallara uyalım, bugün mümkün olduğunca az dışarı çıkarak, maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak biz örnek olalım. Unutmayalım ki maskesiz atılan her adım 'bak çocuğum ben kurallara uymuyorum' anlamı taşıyor" dedi.

Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: 2020 MEB ile özel ve devlet okullar açılacak mı?

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Selçuk: Maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA