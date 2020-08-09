Erdoğan, kabineyi topluyor

Kabinenin gündemi koronavirüs, ekonomi, eğitim, Doğu Akdeniz...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık edecek. Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadelede gelinen son durum olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sunum yaparak mevcut durumu anlatacak. Kabinede koronavirüsle mücadelede son dönmede yaşanan rehavetin ardından alınabilecek tedbirleri, yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik atılacak adımlar değerlendirilecek.Beyrut'taki patlamanın da ele alınacağı toplantıda, ayrıca Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrasında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masaya yatırılacak.Libya, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda, ekonomideki son gelişmeler de değerlendirilecek.