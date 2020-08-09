Haliç Köprüsü’ndeki çalışmalar trafiği kilitledi

Haliç Köprüsü'nde ilk bölümü tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı önceki gece yarısı başladı. Köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme çalışmaları 14 Ağustos'ta tamamlanacak. Çalışma kapsamında, Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Çalışmaları nedeniyle Haliç köprüsü Okmeydanı istikametinde kilometrelerce trafik oluştu. Yoğun trafiğin içinde kalan sürücüler havanın sıcaklığı ile birlikte zor anlar yaşadı.