İETT’den tepki çeken karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden İETT; nüfusun yoğun olduğu yerlerde otobüs seferlerini iptal etti. İETT'nin koronavirüs tehlikesine rağmen 79M Kayaşehir-Mecidiyeköy, 79O Otogar-Mecidiyeköy ve MR12 Kazlıçeşme Marmaray-Vezneciler otobüs hattı seferlerini iptal ettiği öğrenildi. Bu karardan dolayı mağdur olan vatandaşlar İETT'ye büyük tepki gösterdi. İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldığını açıklamasına rağmen birçok İETT garajında otobüs ve metrobüsün beklediği görüntülenmişti. İETT İkitelli Garajı'nda birçok otobüsün garajda beklediği sosyal medyada yer aldı. Ayrıca tramvay vagonlarının 8'den 4'e düşürülmesi ve sefer aralığının 10 dakikaya çıkarılması da tramvaylarda yoğunluğa neden oluyor.