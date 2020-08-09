Muharrem İnce yeğeninin düğününde bol bol oynadı

Yalova'nın Elmalı Köyü'nde gerçekleşen düğünde İnce akrabalarıyla bol bol oynadı

Kardeşi Hüseyin İnce'nin oğlu Burak Koray İnce'nin düğününde piste çıkan Muharrem İnce müziğin ritmine kendini kaptırıp, oynadı.

CHP'nin en eski üyeleri arasında yer almış ve partinin birçok kademesinde görev yapmış, son olarak da Cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

CHP'nin kurultayının ardından harekete geçen ve yeni siyasi parti kuracağı kamuoyuna yansıyan Muharrem İnce, CHP'yi derinden sarsmıştı.

Muharrem İnce'nin çıkışı için CHP içinde 'hain' yakıştırması yapılmıştı. Bazı partililer Muharrem İnce'yi hain olarak tanımlarken, İnce'yle aynı çizgide duranlar bu söyleme karşı çıkmıştı.

Öte yandan 24 Haziran seçim sürecinde CHP yönetiminin 'köstek' olduğunu belgesiyle açıklayacağını belirten İnce'nin söz konusu açıklamayı 12 Ağustos'ta yapması bekleniyor. İnce 24 Haziran'da 60 bin sandığa gözlemci konulmadığı iddiasını gündeme getirmişti.



