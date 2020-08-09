Pandora’nın kutusu açıldı

CHP'nin kurultayının ardından harekete geçen ve yeni siyasi parti kuracağı kamuoyuna yansıyan Muharrem İnce, aynı zamanda 24 Haziran seçim süreci ve tartışmalı seçim gecesine ilişkin sözleriyle pandoranın kutusunu açtı. 24 Haziran seçim sürecinde CHP yönetiminin 'köstek' olduğunu belgesiyle açıklayacağını belirten İnce'nin söz konusu açıklamayı 12 Ağustos'ta yapması bekleniyor. İnce 24 Haziran'da 60 bin sandığa gözlemci konulmadığı iddiasını gündeme getirirken genel merkez yönetimi ise iddiaya ilişkin savunma hazırlığına girişti. Genel merkez yönetimi, İnce'nin belgesiyle ortaya koyacağını söylediği iddiasına karşılık "Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarında da bizim kaç sandıkta üyemiz olup olmadığı açık açık yer almaktadır. Sandık atamaları seçimlerden çok önce yapılır, hatta atanan kişilerin başına bir şey gelebilir diye bunların yedekleri bile belirlenir. Bütün kayıtlarımız mevcut" demeye hazırlanıyor.İnce söz konusu tartışmaları yeniden başlatırken eski genel başkan Deniz Baykal devreye girmeye hazırlanıyor. Baykal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğini ve İnce'nin CHP'den ayrılmaması için görüşeceğini bildirdi. Baykal verdiği röportajda İnce'nin partiden ayrılmasını bir "facia" olarak yorumladı. Facianın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.Kurultay sonrası ilk Parti Meclisi toplantısını yapan Kılıçdaroğlu'ndan ise 'bölünme' edebiyatı geldi. PM toplantısı öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu, isim vermeden İnce'nin yeni siyasi parti kurma çalışmalarını hatırlatarak "Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler" ifadesini kullandı.