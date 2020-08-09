Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.Çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın acı haberi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Yetkililer, şehadet haberini anne Arife ve baba Aslan Ural'a verdi. Şehadet haberi üzerine babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Süleyman Ural'ın 5 aylık nişanlı olduğu, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.