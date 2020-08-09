PKK’ya bir darbe daha

Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe Kaplan Harekâtı'nda, PKK'nın Şeşdara kampının bulunduğu helikopterlerle düzenlenen hava harekatında, terör örgütünün kadın yapılanmasının tepe isimlerinden Haftanin bölgesi YJA-Star sorumlusu Esmer Kıyar (33), 3 korumasıyla birlikte öldürüldü. Kıyar'ın üzerinden terörist elebaşı Murat Karayılan ile birlikte çektirdiği fotoğraflar çıktı. Pençe Kaplan'da öldürülen terörist sayısı da 75'e ulaştı.Şeşdara kampının bulunduğu bölgede kaçmaya çalışan 4 terörist çembere alındı. Kaçış noktaları tutulan bölgeye ATAK taarruz helikopterleri ile SİHA'lar sevk edildi. Esmer Kıyar ve korumaları Songül Polat, Esra Ergün ve Sema Kato mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.PKK'nın silahlı kadın yapılanması olan YJA-Star'ın tepe isimlerinden, "Devrim Zerdeşt" kod adlı Kıyar'ın (33) üzerinden hain saldırı planları da çıktı.Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.