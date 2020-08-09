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Koca'dan corona virüsle ilgili paylaşımı çağrısı

sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 14:55 Son Güncelleme: 9.8.2020 15:11 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüsle ilgili sosyal medya paylaşımı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun."

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Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüsle ilgili sosyal medya paylaşımı çağrısı
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