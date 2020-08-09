Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Irak sınırındaki birliklere inceleme

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınırındaki birliklere inceleme

Son dakika bilgisine göre Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 14:47 Son Güncelleme: 9.8.2020 14:51 ABONE OL

Akar ve beraberindeki Komutanları, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, buradan helikopterlere binerek Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İncelemeleri kapsamında sınırın sıfır noktasındaki bir üs bölgesine gelen Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar'ın Türk bayrağı hediye ettiği birlik komutanı, Akar'ın kendisine emanet ettiği bayrağı öperek teslim aldı.

Bakan Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Irak sınırındaki birliklere inceleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA