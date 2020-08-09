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Son dakika: duyurdu: 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (), 'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde 3 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 23:10 ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Operasyona ilişkin görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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Son dakika: MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz
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