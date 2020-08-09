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Son dakika: bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Milli , bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 /YPG'li teröristin, gözaltına alındığını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 17:18 Son Güncelleme: 9.8.2020 17:19 ABONE OL
Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
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