Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.