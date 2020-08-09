Türkiye'de dün test yapılan 63 bin 842 kişiden 1172'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 16 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu. 1082 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu. Zatürre oranı da yüzde 8.1 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" dedi.