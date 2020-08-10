Ateşe verirken İHA’lar görüntüledi! İnsanlık düşmanları ormanları da yakıyor

Suriye ve Irak'ın yanısıra yurt içinde aldığı ağır darbeler sonrasında beli kırılan terör örgütü PKK/YPG, ormanları, mesken ve marketleri kundaklamaya başladı.

Ormanları ateşe verirken İHA'lar'ın saniye saniye görüntülediği teröristler, İstanbul'da da marketlere cep telefonundan yönlendirilen bomba düzenekleri yerleştirirken saniye saniye kaydedildi.





İHA'LAR KAYDETTİ

PKK'lı teröristler, Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlamak ve Türkiye'yi kötülemek için çeşitli yollara başvuruyor. Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek yangınların Türk ordusu tarafından çıkarıldığı izlenimini oluşturmaya çalıştıkları, insansız hava aracının çektiği görüntülerle ortaya konuldu. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki teröristin ormanlık alanı ateşe vermesi, yangının ağaçlara sıçraması ve bölgede uzun süre yoğun duman yükselmesi yer alıyor.

Diğer taraftan İstanbul Bağcılar'da da marketlere yönelik kundaklama eylemleriyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Aynı anda 6 işyerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturmada teröristlerin marketlere önce müşteri gibi girip keşif yaptığı, önceden ayarlanan cep telefonu alarmlarıyla ateş alan el yapımı patlayıcıları raflara yerleştirdikleri görüldü.





ÖRGÜT KİRALIĞA DÜŞTÜ

Diğer taraftan İstanbul Bağcılar'da ateşe verilen 6 marketle ilgili soruşturmada 3 terör hücresi çökertildi. O yangınları çıkartan şüpheli F.Ö. ve onunla irtibatlı oldukları saptanan 3 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüphelilerden biri ifadesinde iş yerlerini yakmak için bölücü terör örgütü PKK üyelerinden para aldıklarını söyledi.