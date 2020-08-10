Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan tarihin seyri değiştireli 6 yıl oldu! Bugün tüm engeller ortadan kalkmıştır

Başkan Erdoğan tarihin seyri değiştireli 6 yıl oldu! Bugün tüm engeller ortadan kalkmıştır

İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümüne ilişkin paylaştığı mesajında "Güçlü ve büyük ’nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!" dedi.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 12:52 Son Güncelleme: 10.8.2020 13:06 ABONE OL
Başkan Erdoğan tarihin seyri değiştireli 6 yıl oldu! Bugün tüm engeller ortadan kalkmıştır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 10 Ağustos. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümü. Bir başka deyişle güçlü ve büyük Türkiye'nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
Altun'un paylaştığı videoda Başkan Erdoğan'ın 10 Ağustos 2012'de yaptığı tarihi balkon konuşması yer aldı. Videoda; 3 Kasım 2002'de milletin partisinin iktidara gelmesiyle TBMM'nin milletle kucaklaştığını söyleyen Erdoğan, "Bugün doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı ile artık Çankaya ile millet arasındaki tüm engeller ortadan kalkmıştır" ifadeleri yer aldı. Şeyh Edebali'nin "milleti yaşat ki devlet yaşasın öğüdü"nün gerçekleştiğini belirten Erdoğan'ın o günkü konuşmasında, "Çankaya bugün milli iradenin tam egemenliği altına girmiştir" dedi. Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni TÜBİTAK Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan tarihin seyri değiştireli 6 yıl oldu! Bugün tüm engeller ortadan kalkmıştır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA