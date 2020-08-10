Başkan Erdoğan tarihin seyri değiştireli 6 yıl oldu! Bugün tüm engeller ortadan kalkmıştır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 10 Ağustos. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümü. Bir başka deyişle güçlü ve büyük Türkiye'nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
Altun'un paylaştığı videoda Başkan Erdoğan'ın 10 Ağustos 2012'de yaptığı tarihi balkon konuşması yer aldı. Videoda; 3 Kasım 2002'de milletin partisinin iktidara gelmesiyle TBMM'nin milletle kucaklaştığını söyleyen Erdoğan, "Bugün doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı ile artık Çankaya ile millet arasındaki tüm engeller ortadan kalkmıştır" ifadeleri yer aldı. Şeyh Edebali'nin "milleti yaşat ki devlet yaşasın öğüdü"nün gerçekleştiğini belirten Erdoğan'ın o günkü konuşmasında, "Çankaya bugün milli iradenin tam egemenliği altına girmiştir" dedi.
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