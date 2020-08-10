Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde toplanacak kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Yeni corona virüs önlemleri...

Yeni corona virüs önlemlerinin masaya yatırılacağı kabine toplantısı öncesinde vatandaşlar herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Soylu bu konu hakkında gelen bir soru üzerine; gündemlerinde sokağa çıkma yasağının olmadığını ifade etmişti. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu akşamki kabine toplantısında ayrıca okulların ne zaman açılacağı da görüşülecek.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan liderliğinde başlayacak kabine toplantısının bu akşam saat 17:00'de başlaması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam 9 Ağustos corona virüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Bakan Koca ayrıca temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları hakkında da bilgi verdi. Dün 61.446 test yapıldı, 1.182 kişinin testi pozitif çıktı. 15 kişi de hayatını kaybetti.
TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI ARTTI
Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır.
Özel okullarda gelecek hafta başlayacak telafi eğitimleri öncesinde Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde denetimlerin arttırılması, vaka sayılarının artış yaşandığı il, ilçe ve mahallelerde sıkı tedbir uygulanmasına dönük atılacak adımlar değerlendirilecek. Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.
Bu kapsamda okullarda alınan önlemlerin yanı sıra okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyriyle ilgili Türkiye'deki son durum, okullarda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında kabineye detaylı bir bilgilendirme yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da koronavirüsün ekonomiye etkileri ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki temaslarına ilişkin bilgilendirmede bulunacak.