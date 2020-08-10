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Jandarması'ndan dev operasyon! Aylar süren takip sonucu enselendi

kaçakçılığı ile mücadelesine aralıksız devam eden İl Jandarma komutanlığı ekipleri flaş bir operasyona imza attı. Yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde “Torbacı” olarak tabir edilen satıcılarına dağıtma hazırlığında bulunan S.Ç. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Arana araç ve depodan 13 paket halinde yaklaşık 18 kilo Kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:28 Son Güncelleme: 10.8.2020 10:33 ABONE OL
İstanbul Jandarması'ndan dev operasyon! Aylar süren takip sonucu enselendi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; S.Ç. isimli bir şahsın, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi (Kokain) İstanbul genelindi torbacılara dağıtacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

AYLAR SÜREN TAKİP SONUCUNDA YAKALANDI

Yaklaşık 3 ay süren istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli S.Ç.'nin söz konusu uyuşturucu maddeyi, Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi'nde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi.

Belirlenen adres çevresinde gerekli tertiplenmeyi sağlayarak beklemeye başlayan Jandarma ekipleri; şüphelinin depo olarak kullandığı adresten çıkarak aracı ile hareket etmesi üzerine yakın takibe başladı. Şüpheli, Kağıthane ilçesinde durdurularak yakalandı.

'ATAK'TAN KAÇAMADI

Narkotik köpeği Atak da katıldığı aramalarda; Atak'ın aracın bagaj kısmında tepki vermesi üzerine arama bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bagajda bulunan stepne yerine gizlenmiş vaziyette 13 paket halinde yaklaşık 18 kilo Kokain ele geçirildi.

S.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine araştırmaya devam ediliyor.

Film gibi pıhtı operasyonu

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İstanbul Jandarması'ndan dev operasyon! Aylar süren takip sonucu enselendi
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