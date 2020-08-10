İstanbul Jandarması'ndan dev operasyon! Aylar süren takip sonucu enselendi

Belirlenen adres çevresinde gerekli tertiplenmeyi sağlayarak beklemeye başlayan Jandarma ekipleri; şüphelinin depo olarak kullandığı adresten çıkarak aracı ile hareket etmesi üzerine yakın takibe başladı. Şüpheli, Kağıthane ilçesinde durdurularak yakalandı.

'ATAK'TAN KAÇAMADI

Narkotik köpeği Atak da katıldığı aramalarda; Atak'ın aracın bagaj kısmında tepki vermesi üzerine arama bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bagajda bulunan stepne yerine gizlenmiş vaziyette 13 paket halinde yaklaşık 18 kilo Kokain ele geçirildi.

S.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine araştırmaya devam ediliyor.

Film gibi pıhtı operasyonu