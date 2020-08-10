Kahraman Gazi protez bacaklarına kavuştu: Bu vatana ayaklar kollar feda olsun

HakkarıÇukurca 2. Hudut Tugayı'nda 4 yıldır görev yapan Cabir Karaboğa 2 Eylül 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde yol araması sırasında PKK'lı teröristler tarafından atılan roket ile ağır yaralandı. İki bacağı kesilen Karaboğa, Ankara Bilkent'te bulunan Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedavi sonrasında kısa süre önce protez bacaklarına kavuşarak ilk adımlarını atmaya başladı. Gazi Karaboğa duygularını SABAH'A anlattı:Mensubu olmaktan gurur duyduğum TSK içinde görev almaya hazırım. Evet, bacaklarım yok ama benim de yapacağım işler vardır.Bu vatana canım feda. Bu ülkeye ve milletimize ayaklar, kollar, canlar veririz ama bu ülkede hainler yaşayamadı, yaşayamayacak. Bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu toprak bizim. Ben bunların uğrunda gazi olmaktan dolayı çok mutluyum.Bir ömür boyu yatağa, protezlere mahkûm olarak yaşasam bile bu gurur bana yeter.Biz, kolumuzu, bacağımızı feda etsek te hainleri yaşatmayız. Bu vatan, bu bayrak, bu toprak bizim. Ben bunların uğrunda gazi olduğum için çok mutluyum. Hiç kimsenin bu ülkeyi bölmeye gücü yetmez.