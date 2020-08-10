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Kovid testi için gelenlere 3 ayrı kapı oluşturuldu

Türkiye'de son günlerde artan Covid-19 vakalarının en net görüntüsü Yeşiköy'de yapımı tamamlanan ve açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 16:45 ABONE OL
Kovid testi için gelenlere 3 ayrı kapı oluşturuldu

Korona virüs salgınında vaka sayısındaki artış devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1000'in altında olan vaka sayısı bayram tatili ve sonrasında tekrar 1000'in üzerine çıkmış durumda. Yaşanan bu artış hastanelerde bulunan yoğunluğu da her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Covid-19 vakalarının en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy'de yapımı tamamlanan ve açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Korona virüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar için neden test yaptırmak istediğine göre 3 ayrı kapı oluşturulmuş durumda. Hastanede yurt içinde yaşayan vatandaşlar ayrı bölümde, yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar ise ayrı bölümde test yaptırıyor. Sonuç almak isteyen vatandaşlar ise ayrı bir bölümde bekliyorlar.

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Kovid testi için gelenlere 3 ayrı kapı oluşturuldu
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