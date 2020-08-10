‘Kürt sivil’ dediler, örgüt komutanı çıktı

Terörörgütünün 'Kürt kadına tecavüz edilip, boğazı kesildi' deyip, fotoğraf paylaştığı kadın PKK/ YPG'nin sözde komutanı çıktı. Terör örgütü PKK hesaplarının "sivil Kürt kadınını tecavüz edilip, başı kesildi" diye kara propaganda yaptığı kadının YPG'nin "Çiçek Kobani" kod adlı sözde örgüt komutanı olduğu ortaya çıktı. 21 Ekim'de Suriye Telabyad'a yaralı olarak yakalanan teröristin 7 yıldır PKK/YPG'de silahlı faaliyette bulunduğu belirlendi. Tedavi edildikten sonra tutuklanan teröristin Barış Pınarı harekâtı döneminde Avrupa'ya karşı 'siviller öldürülüyor' algısını yaratmak için sivil kıyafetle silahlı çatışma içerisinde olduğu belirtildi.