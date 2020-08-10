Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB'den son dakika açıklaması: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

'den son dakika açıklaması: 2 'lı etkisiz hale getirildi

: Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 /YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 12:21 Son Güncelleme: 10.8.2020 12:35 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den son dakika açıklaması: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA