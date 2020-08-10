MSB'den son dakika açıklaması: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.