Muhalefet şov yapmaktan asli görevlerini yapamıyor

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ndeki konuşmasında özetle şu mesajları verdi:"Bu salgın sağlık yatırımlarının önemini göstermenin yanı sıra sosyal devlet anlayışının da değerini ortaya koymuştur. Muhalefetin sürekli eleştirdiği, gereksiz dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır.Aslında muhalefet, modern sağlık kuruluşundan ne anladığını, meşhur sahra hastanesi skandalıyla ifşa etmiştir.İstanbul'daki acil durum hastanelerimizi, Başakşehir Çam ve Sakura gibi devasa sağlık tesislerini diline dolayanlar, vatandaşlarımıza derme çatma fuar alanlarını sahra hastanesi diye yutturmaya çalıştılar.Yönettikleri mahalli idarelerde toplu taşım hizmetlerini dahi salgın şartlarına uygun olarak sunmayı beceremediler. Şov yapmaktan, karamsarlık aşılamaktan, yalan yanlış bilgilerle evham oluşturmaktan kendi asli görevlerini yapmaya fırsat bulamadılar.(Kovid-19 tedbirleri) Maalesef maskesini takmaya,ya da maske bulundurup çenesinin altında taşıyanlarvar. Yanlış yapıyorsunuz. Allah göstermesinvefat edenleri görüyorsunuz. Hiçbirimizin ihmalkardavranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlıklarınıriske atma lüksü yoktur.Vatandaşlarımdan salgına karşı tedbiri eldenbırakmamalarını, kurallara uymalarını istiyorum.Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir.Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır." Bu arada, törenin ardından Başiskele'deki özel bir hastaneye geçen Başkan Erdoğan'ın, üç gün önce kalp krizi geçiren ve şu anda durumu iyi olan yeğeni Halil Erdoğan'ı ziyaret ettiği öğrenildi.