Sağanak Ege'yi vurdu! Aydın’da selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Aydın'da dün akşam saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak yağmur yağışı sonrasında büyük hasarlar oluştu. Merkez Efeler ilçesine bağlı mahalle ve köylerde önüne kattığı her şeyi adeta söküp götüren sel sularının verdiği hasar görenleri hayrete düşürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesi Dalama Yeniköy Mahallesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.