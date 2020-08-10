Sağanak Ege'yi vurdu! Aydın’da selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Aydın'da dün akşam saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak yağmur yağışı sonrasında büyük hasarlar oluştu. Merkez Efeler ilçesine bağlı mahalle ve köylerde önüne kattığı her şeyi adeta söküp götüren sel sularının verdiği hasar görenleri hayrete düşürdü.
Aydın'ın Efeler ilçesi Dalama Yeniköy Mahallesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.
Aydın'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Dalama Yeniköy Mahallesi'nde evlerin bahçe duvarlarını yıkıldı, mahalledeki bazı yollar ulaşıma kapandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi ekipleri bölgede çalışmalar yaparken yağışın mahalleye verdiği zarar sabahın ilk ışıkları ile ortaya çıktı.
PARKE TAŞLARI BİLE SÖKÜLDÜ
Yerinden sökülen parke taşları yolları kapadı, taş ve toprakla dolan evlerin bahçeleri ikametlere giriş ve çıkılı engelledi. Bazı evlerin bahçelerinde bulunan otomobil ve motosikletler de toprağa gömüldü.
Dalama Yeniköy Mahalle halkı birçok evin de kullanılamaz hale geldiğini belirtirken yetkililerden yardım istedi.
TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Aydın'da yaşanan sel baskınının verdiği hasara ilişkin acil durum olan bölgelerde tespit ve telafi çalışmaları başlatıldığı, vatandaşların birbirine yardım ederek zarar gören evlerden su tahliye etmeye çalıştığı dikkat çekti.
Sökülen yollarda araç geçişinin neredeyse imkansız olduğu görüldü.