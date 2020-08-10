Samsun şehidini uğurladı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, mahalle kabristanlığına defnedildi. Törende, şehidin annesi Arife ve babası Aslan Ural ile kardeşlerini yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehit Süleyman Ural'ın 5 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.Samsun'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsünü kovalayan motosikletli yunus polisi Adem Keskin (33), motosikletin hakimiyetini kaybederek devrildi. Metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.