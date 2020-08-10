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Son dakika: Bakanlık duyurdu: kontrol altında

Tarım ve : İzmir Gaziemir Yeniköy Görece köyü Mevkiinde saat 15:34’da çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 18:43 ABONE OL
Son dakika: Bakanlık duyurdu: Yangın kontrol altında

İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer daha sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: Bakanlık duyurdu: Yangın kontrol altında
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