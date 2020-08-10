Son dakika haberi: AK Parti'den flaş anket açıklaması! Manipülatif anketlere oy oranı ile yanıt verildi...

"Kurulan siyasi partiler ile ilgili kararı veren millettir"

Ünal, "Her partiye küsen kişilerin parti kurmasını doğru buluyor musunuz" şeklinde yöneltilen bir soruya, "Siyasette insanların siyasi hareket oluşturmaları ve parti kurmaları onların genel olarak hakları. Siyasi parti kurma konusunda bizim siyasi parti kuranlara neden siyasi parti kuruyorsunuz ya da bu doğru değil gibi bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Burada söz de karar da milletin. Siyasetin güzel tarafı da bu. Türkiye'de birçok siyasi parti kuruldu, kurulan siyasi partiler ile ilgili kararı veren millettir. Bu partiler ile ilgili karar verecek olan milletimizdir" dedi.

"İYİ Parti'nin kendi mecrasına veya kendi siyasal tabanına henüz daha oturmadığını görüyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısına ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Ünal, "Siyasi partiler kendi tabanlarının sosyolojisi ile birlikte hareket ederler. Siyasi partiler, kendi tabanlarının hassasiyetlerini ve taleplerini kaçınılmaz olarak dikkate almak durumundalar. Kurulduğu günden ve daha sonraki süreçteki ittifakların içerisindeki pozisyonlarından dolayı İYİ Parti'de birçok kez açıklama yapmak durumunda kaldı. Meral Akşener ve sözcüleri de bu konularda açıklama yapmak ve bu konuyu bir siyasi zemine oturtmak konusunda ciddi güçlükler yaşadılar ve bu güçlükler hala görülüyor. İYİ Parti'nin kendi mecrasına veya kendi siyasal tabanına henüz daha oturmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer gazetecinin, "İstanbul Sözleşmesi konusunda AK Parti'de farklı görüşlerin olduğu söyleniyor? Bu konuya ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir" sorusuna Ünal, şu cevabı verdi: