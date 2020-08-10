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: 'nun Fatsa ilçesinde korkunç olay! Soner Durgun sevgilisi Merve Yeşiltaş'ın üstüne benzin döküp yaktı...

'nun Fatsa ilçesinde Soner Durgun (22) isimli şahıs, birlikte yaşadığı 31 yaşındaki Merve Yeşiltaş'ı, üzerine benzin dökerek yaktı. Soner Durgun, genç kadını benzinle yakarken kendi üzerine de benzin döktü ve kendisini ateşe verdi. Benzin dökülerek feci şekilde yanan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner Durgun’un durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 18:00 ABONE OL
Son dakika haberleri: Ordu'nun Fatsa ilçesinde korkunç olay! Soner Durgun sevgilisi Merve Yeşiltaş'ın üstüne benzin döküp yaktı...

Son dakika haberleri... Olay, ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adreste yangın olayının bildirilmesi üzerine Soner Durgun (22) ile birlikte yaşadığı öğrenilen Merve Yeşiltaş (31) 112 acil servis ekiplerince, ikinci derecede yanık teşhisi ile Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından hastanede Soner Durgun ile yapılan sorguda şahsın, birlikte yaşadığı arkadaşı olduğunu ileri sürdüğü Merve Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem arkadaşını hem de kendisini yaktığını beyan etti.

Son dakika haberleri: Ordu'nun Fatsa ilçesinde korkunç olay! Soner Durgun sevgilisi Merve Yeşiltaş'ın üstüne benzin döküp yaktı...

Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan iki şahıs, Trabzon KTÜ Tıp Fakültesine sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

Benzin dökülerek feci şekilde yanan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner Durgun'un durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Ordu'nun Fatsa ilçesinde korkunç olay! Soner Durgun sevgilisi Merve Yeşiltaş'ın üstüne benzin döküp yaktı...

Mahallerinde yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirten mahalle muhtarı Osman Nuri İnal, "Beklemediğimiz bir durumdu. 1 yıldır beraber yaşıyorlarmış, aralarında çıkan tartışma sonrası bu olay yaşanmış" diye konuştu. Konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Ordu'nun Fatsa ilçesinde korkunç olay! Soner Durgun sevgilisi Merve Yeşiltaş'ın üstüne benzin döküp yaktı...

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Son dakika haberleri: Ordu'nun Fatsa ilçesinde korkunç olay! Soner Durgun sevgilisi Merve Yeşiltaş'ın üstüne benzin döküp yaktı...
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