Son dakika haberleri: Ordu'nun Fatsa ilçesinde korkunç olay! Soner Durgun sevgilisi Merve Yeşiltaş'ın üstüne benzin döküp yaktı...

Son dakika haberleri... Olay, ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adreste yangın olayının bildirilmesi üzerine Soner Durgun (22) ile birlikte yaşadığı öğrenilen Merve Yeşiltaş (31) 112 acil servis ekiplerince, ikinci derecede yanık teşhisi ile Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından hastanede Soner Durgun ile yapılan sorguda şahsın, birlikte yaşadığı arkadaşı olduğunu ileri sürdüğü Merve Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem arkadaşını hem de kendisini yaktığını beyan etti.