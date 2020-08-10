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Son dakika: yola çıktı, Atina panikledi! 'acil' kodu ile toplandı, izinler iptal...

SON DAKİKA HABERİ: ve Ege'de sular bir kez daha ısındı. , Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmalar için Navtex ilan etti. 10 Ağustos ile 23 Ağustos tarihi arasındaki Navtex ilanı ile birlikte 'daki , Ataman ve gemileri yola çıktı. Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e doğru hareket etmesi ile Atina panikledi. Kuvvet Komutanları acilen toplanma kararı aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 11:57 Son Güncelleme: 10.8.2020 12:13 ABONE OL
Son dakika: Oruç Reis yola çıktı, Atina panikledi! Yunanistan 'acil' kodu ile toplandı, izinler iptal...

, 'deki kararlı tutumunu sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Almanya ve 'ın sözünde durmaması üzerine arama faaliyetlerinin başlayacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın sözlerinden 2 gün sonra Doğu Akdeniz'de Navtex ilan edildi. , 'dan demir alarak Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerinin yürütüleceği bölgeye ulaştı.

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Son dakika: Oruç Reis yola çıktı, Atina panikledi! Yunanistan 'acil' kodu ile toplandı, izinler iptal...

YUNANİSTAN PANİKLEDİ

'nin Navtex ilan ederek 'i bölgeye göndermesi üzerine panikledi. A Haber Yunanistan Muhabiri Manolis Kostidis canlı yayına bağlanarak son dakika bilgilerini aktardı. Kostidis, Yunanistan'da büyük hareketlilik yaşandığını ifade ederek, "Kuvvet Komutanları bugün acil kodu ile toplanma kararı aldı. Gündemin en önemli maddesi Oruç Reis" dedi.

Son dakika: Oruç Reis yola çıktı, Atina panikledi! Yunanistan 'acil' kodu ile toplandı, izinler iptal...

İZİNLER İPTAL EDİLDİ

ordusunda da hareketlilik olduğunu belirten Kostidis, subayların izinlerinin iptal edildiğini söyledi. Kostidis, Yunanistan'da 'in yola çıkmasının büyük yankı uyandırdığını sözlerine ekledi.

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Son dakika: Oruç Reis yola çıktı, Atina panikledi! Yunanistan 'acil' kodu ile toplandı, izinler iptal...

"BOY ÖLÇÜŞECEK NOKTADA DEĞİLLER"

Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, "Bir önceki Navtex'te de Genelkurmay Başkanı hemen apar topar Güney Kıbrıs'tan dönmüştü. İmkan ve kabiliyetlerin birbirleri ile boy ölçüşmesi anlamına gelir. askeri açıdan önlem alacak gibi. Yunanistan'ın şu anda deniz kuvvetlerini destekleyecek durumda bile değil. Boy ölçüşecek noktada bile değiller.Ama liderler bir şeyler yapıyoruz diye göstermek için bu tarz şeyleri yapabilir. Yunanistan boy ölçüşebilecek kabiliyette değil." dedi.

Son dakika: Oruç Reis yola çıktı, Atina panikledi! Yunanistan 'acil' kodu ile toplandı, izinler iptal...

"ARTIK MASAYA DÖNÜLÜP DÖNÜLMEYECEĞİNE TÜRKİYE KARAR VERİR"

Tokmakoğlu, 'ın şımarık davranışlarla diplomasi şansını kaybettiğini söyledi. Yokmakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Yunanistan, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ters bir davranışta mı bulunacak? Hukuken zaten kaybettiler. 'nin geri adım atması söz konusu bile değil. Onlara 3'lü görüşme yapma şansı verildi. Artık Türkiye'nin eli güçlü. Bu masaya dönülüp dönülmeyeceğine Türkiye karar verir. Yunanistan'ın şımarık tavırlarına son vermesi gerekir. Yapabilecekleri hiçbir şey yok burda. Kendilerini aldatmasınlar. Hukuksuzluk yanlıştır. Diplomasiyi tabiki istiyoruz ama Mısır ile yaptıkları anlaşmaları düzeltmeleri gerekir.

Son dakika: Oruç Reis yola çıktı, Atina panikledi! Yunanistan 'acil' kodu ile toplandı, izinler iptal...

"TÜRKİYE BARIŞ DENİZİ OLSUN İSTİYOR"

Tokmakoğlu son olark şu ifadeleri kullandı:

Şu anda tırmansın istemiyor, barış denizi olsun istiyor. , Avrupa devletlerinin Türkiye'ye tavır almasını isteyecektir. Bundan da sonuç alamazlar.

Son dakika: Oruç Reis yola çıktı, Atina panikledi! Yunanistan 'acil' kodu ile toplandı, izinler iptal...

NAVTEX NEDİR?

İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NE OLMUŞTU?

, Meis Adası yakınlarında Navtex ilan ederek 'i gönderme kararı almıştı. Kararın ardından da harekete geçmiş, korsan bir Navtex ilanında bulunmuştu. Gerilim tırmanırken, araya Almanya girmiş, Yunanistan'ın kurallara uyacağını belirterek, Türkiye'den diplomasiye şans vermesi ricasında bulunmuştu.

Yunanistan, bu sırada sözünde durmayarak Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasına imza attı. Yunanistan ile Mısır'ın MEB anlaşması, Türkiye ile Libya'nın MEB anlaşma bölgesi ile çakıştı. Başkan Erdoğan, Cuma namazı çıkışında resti çekerek, "3-4 gün içinde 'de Oruç Reis aramalara başlayacak" demişti.

Türkiye, 23 Ağustos'a kadar bir Navtex daha ilan etti.

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Son dakika: Oruç Reis yola çıktı, Atina panikledi! Yunanistan 'acil' kodu ile toplandı, izinler iptal...
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