Yerli-milli ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörün deneme sürüşü başkandan

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde TÜBİTAK'ın desteğiyle geliştirilen yerli- milli ve dünyadaki ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörün deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Elektrikli ekskavatör, 2021 sonunda seri üretime geçecek. Tamamen sessiz olarak üretilen elektrikli araç, özellikle şehir içinde rahat ve konforlu bir deneyim sunuyor. Şarj süresinin ardından 8 saat kesintisiz sürüş gerçekleştiren ekskavatör 3.5 saatte şarj oluyor. Hızlı şarjla 1 saat 30 dakika içinde yüzde 100 doluluğa ulaşabiliyor.Türkiye'nin ilk elektrikli ekskavatörü, 7 ton ağırlığında.Hidromek'in alt markası HICON ailesinin ilk üyesi HICON7W daha sessiz, daha verimli ve çevre dostu olmasıyla öne çıkıyor. Enerjisini yeni nesil Lityum-ion bataryalarda depolayan HICON 7W'da, araç ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için bataryaların bulunduğu yüksek voltaj (HV) alanı araç arkasında muhafaza altına alındı. Yüksek teknoloji ürünü ve akıllı HICON 7W, sahip olduğu arka ekranıyla çevresiyle etkileşim kurabiliyor. HICON 7W, kendinden 5 metre uzaklıkta sağladığı lazer çizgi ile kendisine fazla yaklaşan kişinin veya aracın dikkatini de çekebiliyor