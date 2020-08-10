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"Yıldırım-2 "nda 640 litre asetik anhidrit ele geçirildi

'de, terör örgütü 'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 "nda eroin yapımında kullanılan 640 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 20:52 ABONE OL
Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda 640 litre asetik anhidrit ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" sürüyor.

Operasyon kapsamında Yüksekova ilçesi Onbaşılar Köyü Çamdalı Mezrası kırsalında operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanması amacıyla eroin yapımında kullanılan 640 litre asetik Anhidrit maddesi ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda 640 litre asetik anhidrit ele geçirildi
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