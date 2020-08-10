Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan, Türkiye’ye karşı NATO’dan yardım arayışında

, ’ye karşı ’dan yardım arayışında

, ’ye karşı ’dan yardım almaya çalışıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 23:07 Son Güncelleme: 10.8.2020 23:09 ABONE OL
Yunanistan, Türkiye’ye karşı NATO’dan yardım arayışında

Yunanistan, Türkiye'nin Meis Adası yakınlarında NAVTEX ilan ederek, bölgede Oruç Reis gemisi ile sismik araştırma yapacağını duyurmasının ardından NATO'dan yardım istedi. Yunanistan, Türkiye'ye bölgede yaptığı sismik araştırmaya son vermesi çağrısında bulundu. Akşam saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i telefonla arayarak, gelişmeler hakkında bilgi verdi. Miçotakis, Atina'nın konuya dair görüşlerini Stoltenberg'e iletti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan Stoltenberg, "Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bugün Doğu Akdeniz'deki durumu görüştük. Doğu Akdeniz'deki durum müttefiklik ruhu ve dayanışması ile uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu! Kritik Doğu Akdeniz mesajı

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan, Türkiye’ye karşı NATO’dan yardım arayışında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA