AK Parti 19’uncu yaşını kutluyor! Hepsi hayal etti Erdoğan yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 14 Ağustos 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, önüne konulan her türlü engelleri aşarak bugün 19. yaşını kutluyor.



PROGRAM BELLİ OLDU

Bu yıl etkinlikler koronavirüs önlemleri gölgesinde "özellikli" nitelikte ve bir gün önce kutlanacak. AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü öncesi medya temsilcileri ile bir araya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 14 Ağustos'ta yapılacak kutlama programıyla ilgili bilgi verdi. Saat 17.00'da yapılacak kutlamanın, pandemi önlemleri kapsamında 975 davetli ile sınırlandığını, programda kuruluştan bugüne AK Parti seçim şarkılarından bir demet sunulacağını, 19'uncu yaş ile ilgili bir sürpriz parçanın da yer alacağını söyledi.



ERDOĞAN YAPTI

AK Parti'nin, milletle beraber inandığı yolda yürümeyi ve millete vaat ettiği her şeyi gerçekleştirmeyi kendisine ilke edindiğini belirten Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes'ten bugüne bütün liderlerin hayallerini ve vaatlerini gerçekleştiren lider olarak ortaya çıktı. Liderlerin hayalini gerçekleştiren lider olarak Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasetinde önemli bir yer tutuyor" dedi.







AK PARTİ'NİN 19 YILLIK BAŞARISI

AK Parti, 19 yılda girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.

Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Vesayet odaklarına son verildi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü, 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabı açıldı.

AK Parti, başta savunma sanayisi olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı.

AK Parti döneminde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu kapatıldı.

Türk lirasından 6 sıfır atıldı. İşsizlikte ve enflasyonda tek haneli rakamlar görüldü.

Kamuda ve eğitimde kılık kıyafet serbestliği getirildi. 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının yolu açıldı.

Şehir hastaneleri kuruldu.

Türkiye dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke haline geldi.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldü.

Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı.

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