Akdeniz'e gönderilen Oruç Reis'in anlamı ve önemi ne? Yunan - Mısır anlaşmasına Oruç Reis cevabı!

Türkiye, Akdeniz'de Kahire ile Atina arasındaki anlaşmaya karşı NAVTEX ilan etti. Oruç Reis'in Meis Adası'nın güneyi ile Kıbrıs açıklarında araştırma yapacağı duyuruldu. Bilindiği gibi Merkel'in ricasıyla Oruç Reis'in faaliyetleri bir ay ertelenmişti. Yunanistan ile Mısır'ın anlaşması sonrası Oruç Reis yeniden sahaya indi. Vatandaşlar Oruç Reis gemisinin Akdeniz'e inmesinin anlamı ve önemini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire ile Atina arasındaki anlaşmayı yok hükmünde gördüklerini belirtti.
AKDENİZ'E GÖNDERİLEN ORUÇ REİS'İN ANLAMI VE ÖNEMİ NE?
Tarih boyunca çok büyük öneme sahip Akdeniz'de Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı anlaşma ülkemizin kara sularını ihlal ediyor. Türkiye, Oruç Reis'i Akdeniz'e gönderip NAVTEX ilan ederek bölgede ne kadar güçlü ve sert olduğunun mesajını veriyor. TSK donanması da Oruç Reis'e eşlik ediyor.
YUNANİSTAN'DAN İLK TEPKİLER GELDİ!
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyini (KYSEA) acil toplantıya çağırdı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel'i telefonla arayan Miçotakis'in, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de öğleden sonra Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin telefonda görüşeceği açıklandı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Michel'e Mısır ile yapılan deniz yetki sınırlandırma anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Diğer yandan Yunan basınının ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, "Yunan Silahlı Kuvvetleri alarmda" ifadesi kullanılarak, Oruç Reis ve beraberindeki gemilerin, "Yunan Donanması tarafından izlendiği ve askerlerin izinlerinin iptal edildiği" kaydedildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele!" ifadelerini kullanmıştı.
Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını sürdürecek.
Açık deniz faaliyetleri gemileri Ataman ve Cengiz Han'ın eşlik ettiği Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.
Oruç Reis'in görev yerinin, Atina ile Kahire arasındaki anlaşmanın kapsadığı bölge içinde olduğu belirtildi. Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'e ayrıca Türk savaş gemileri ve F-16'lar da koruma sağlıyor.Rastgele Oruç Reis 83 milyon arkanda
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Oruç Reis'e Deniz Kuvvetleri tarafından "refakat ve koruma sağlandığı" belirtilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır" denildi. Öte yandan Türkiye daha önce, Doğu Akdeniz'de dün ve bugün gerçekleştirileceğini duyurduğu atış eğitimi için de başka bir Navtex yayınlamıştı.