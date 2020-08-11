Akdeniz'e gönderilen Oruç Reis'in anlamı ve önemi ne? Yunan - Mısır anlaşmasına Oruç Reis cevabı!

Türkiye, Akdeniz'de Kahire ile Atina arasındaki anlaşmaya karşı NAVTEX ilan etti. Oruç Reis'in Meis Adası'nın güneyi ile Kıbrıs açıklarında araştırma yapacağı duyuruldu. Bilindiği gibi Merkel'in ricasıyla Oruç Reis'in faaliyetleri bir ay ertelenmişti. Yunanistan ile Mısır'ın anlaşması sonrası Oruç Reis yeniden sahaya indi. Vatandaşlar Oruç Reis gemisinin Akdeniz'e inmesinin anlamı ve önemini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire ile Atina arasındaki anlaşmayı yok hükmünde gördüklerini belirtti.

AKDENİZ'E GÖNDERİLEN ORUÇ REİS'İN ANLAMI VE ÖNEMİ NE?

Tarih boyunca çok büyük öneme sahip Akdeniz'de Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı anlaşma ülkemizin kara sularını ihlal ediyor. Türkiye, Oruç Reis'i Akdeniz'e gönderip NAVTEX ilan ederek bölgede ne kadar güçlü ve sert olduğunun mesajını veriyor. TSK donanması da Oruç Reis'e eşlik ediyor.