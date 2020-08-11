Halı sahalar ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika halı saha açıklaması geldi!

Halı sahaların açılacağı tarih belli oldu! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, corona virüs salgını nedeni ile geçici olarak faaliyetleri durdurulan halı sahaların açılış tarihini duyurdu. Böylelikle, futbol oynamak için buralara gidecek olan vatandaşların merak ettiği 'Halı sahalar ne zaman açılacak?' sorusu da yanıt bulmuş oldu.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 Ağustos Çarşamba gününden itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilen yazıda, yarından itibaren halı sahaların açılması tebliğ edildi.