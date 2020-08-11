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Bakan Koca koronavirüse yakalanan röntgen teknisyeni Atik'in mesajını paylaştı:

Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir röntgen teknisyeninin mesajını paylaştı.

AA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 17:53 ABONE OL
Bakan Koca koronavirüse yakalanan röntgen teknisyeni Atik'in mesajını paylaştı:

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, röntgen teknisyeni Hamza Atik'in koronavirüsle mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlattığı mesajı paylaştı.

Koca'nın paylaşımında yer alan, koronavirüsle mücadele eden Atik'in mesajı şöyle:

"Boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı yaşamaya başladım. Çalıştığım hastanede Kovid-19 testim pozitif çıktı. İlk aklıma gelen kızım oldu. Sinek ısırsa canının yanmasına katlanamayacağım kızım bu virüsle nasıl mücadele eder diye korktum. Kızımla beraber ailemin hepsi hastalığa yakalanmış. Şükürler olsun atlattık ama kızımı düşündükçe hala içim sızlıyor. Tedbirlere uymamız, çevremizdekileri uyarmamız gerekiyor."

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Bakan Koca koronavirüse yakalanan röntgen teknisyeni Atik'in mesajını paylaştı:
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