Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Balıkesir'de aranan 84 kişi yakalandı

'de aranan 84 kişi yakalandı

'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 84 kişiyi ele geçirdiler.

İHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 11:35 ABONE OL
Balıkesir'de aranan 84 kişi yakalandı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 31 bin 739 kişi sorgulanırken, 3 kişi Altıeylül ilçesinde, 23 kişi Ayvalık'ta, 1 kişi Balya'da, 3 kişi Bandırma'da, 7 kişi Burhaniye'de, 20 kişi Edremit'te, 4 kişi İvrindi'de, 17 kişi Karesi'de, 1 kişi Kepsut'ta, 1 kişi Manyas'ta, 3 kişi Marmara ilçesi ve 1 kişi de Sındırgı ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 84 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de aranan 84 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA