Bir PKK'lı daha teslim oldu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüyle birlikte yaptıkları çalışmada; PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Kobani bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli örgüt mensubuyla irtibat kurulmuş, yapılan ikna çalışması sonucu teslim olmaya ikna edilmesiyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevlilerimize teslim olmuştur. 2014 yılında katılım yapan B.K. isimli örgüt mensubu, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.