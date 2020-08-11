Elim kaza: 2 şehit

Hakkâri Yüksekova'da zırhlı polis aracı görev dönüşü devrildi. Kazada 2 özel harekât polisi şehit oldu, 1 polis yaralandı.Kaza önceki gece İran sınırındaki Çobanpınar Meşkan Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Üs bölgesine göreve giden Özel Harekât polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu özel harekat polisleri Adnan Kısar (52) ile Osman Gül (27) şehit olurken, 1 polis yaralandı. Şehit polisler Adnan Kısar ve Osman Gül için Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehit Adnan Kısar memleketi Antalya'ya, Osman Gül ise K.Maraş'a uğurlandı.Şehit Gül memleketi K.Maraş'ın Andırın ilçesi Bulgurkaya köyünde toprağa verildi. Cenazede baba Mehmet Ali ve anne Cennet Gül "Kuzum yüreğimizi yaktın" diye ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Şehit Gül'ün İstanbul'da görev yaparken gönüllü olarak Güneydoğuya tayin istediği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası Şehit Kısar da Antalya Kaş'ta toprağa verildi.