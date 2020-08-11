Koronavirüs salgınında yeni vakalardaki artış sürüyor

Türkiye'de son 24 saatte 1193
kişiye Kovid-19
tanısı konuldu, 14
kişi hayatını kaybetti,
toplam vaka
sayısı 241 bin 997,
toplam can kaybı 5
bin 858 oldu. 1211
kişinin daha iyileşmesiyle
tedavisi
tamamlananların sayısı 224 bin
970'e yükseldi. Hastalarda zatürre
oranı yüzde 8.2, ağır hasta
sayısı 603 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" paylaşımını yaptı.