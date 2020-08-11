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Koronavirüs salgınında yeni vakalardaki artış sürüyor

Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
Koronavirüs salgınında yeni vakalardaki artış sürüyor
Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, toplam can kaybı 5 bin 858 oldu. 1211 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 224 bin 970'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 8.2, ağır hasta sayısı 603 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" paylaşımını yaptı.
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Koronavirüs salgınında yeni vakalardaki artış sürüyor
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