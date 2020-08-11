Koronavirüs salgınında yeni vakalardaki artış sürüyor

Türkiye'de son 24 saatte 1193kişiye Kovid-19tanısı konuldu, 14kişi hayatını kaybetti,toplam vakasayısı 241 bin 997,toplam can kaybı 5bin 858 oldu. 1211kişinin daha iyileşmesiyletedavisitamamlananların sayısı 224 bin970'e yükseldi. Hastalarda zatürreoranı yüzde 8.2, ağır hastasayısı 603 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" paylaşımını yaptı.