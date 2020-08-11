Kütahya'da vakalar artınca düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı

Geçtiğimiz haziran ayında, yine Tepecik beldesinde düğün alışverişi öncesi iki aile arasında toplu olarak yenen yemeğin ardından korona virüs tespit edilen 9 kişiden bir kadının, daha sonra da başka bir akrabasının nişanına katılması nedeniyle 45 kişiye Kovid-19 testi yapılmıştı. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde korona virüse yakalananlarda ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı.