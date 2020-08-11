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Lübnan'a tıbbi malzeme ve AFAD personelini taşıyan yardım uçağı gönderilecek

Milli , geçen hafta şiddetli patlamanın meydana geldiği Lübnan'a, tıbbi yardım malzemeleri ile Afet ve Yönetimi (AFAD) Başkanlığı personelini taşıyan ikinci uçağın gönderileceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 19:41 Son Güncelleme: 11.8.2020 19:47 ABONE OL
Lübnan'a tıbbi malzeme ve AFAD personelini taşıyan yardım uçağı gönderilecek

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli, TSK'ya ait uçakla Lübnan'a ulaştırılacak." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, malzemelerin uçağa yüklenme anına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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Lübnan'a tıbbi malzeme ve AFAD personelini taşıyan yardım uçağı gönderilecek
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