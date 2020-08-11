Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika: Mardin'de terör örgütü 'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:44 Son Güncelleme: 11.8.2020 10:53 ABONE OL
Son dakika: Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda Dargeçit ilçe kırsalı Harmanlı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait iki farklı noktada el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, mühimmat, muhtelif gıda ile yaşam malzemesinin gizlendiği tespit edildi.

Malzemelerin bulunduğu bölgeye düzenlenen operasyonda, arazide arama yapıldı.

Aramada, 2 farklı noktada 3 el bombası, 125 elektrikli fünye, çok sayıda mühimmat ile toprağa gömülmüş 50 kilogramlık varil içerisinde teröristlere ait elbise, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Son dakika... 12 ilde büyük FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA