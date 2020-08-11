Rastgele Oruç Reis 83 milyon arkanda

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de güven sarsıcı hamlelerinin ardından Türk donanması Akdeniz'e indi. 21 Temmuz'da Meis açıklarında yapacağı çalışma Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ricasıyla ertelenen MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yeni Navtex (denizcilere duyuru) yayınlandı. Gemi, 8 koordinat noktasında araştırma yapacak. Belirlenen koordinatlar çerçevesinde gemilere 6 deniz mili uzaktan geçilmesi uyarısında da bulunuldu.

Doğu Akdeniz'e inen Oruç Reis'ten ilk görüntüler geldi! | Video

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. Paylaşımında Oruç Reis'in fotoğrafına yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rastgele" ifadelerini kullandı.

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23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex ilanında Oruç Reis'in yanında Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler de Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürütecek. Akdeniz Kalkanı çerçevesinde bölgede bulunan Türk savaş gemileri de sismik araştırma gemilerine koruma ve destek sağlıyor. Oruç Reis kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmalar yapabiliyor. Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor.



BEŞ KUYU AÇILDI, BEŞ KUYU DAHA AÇILACAK

Doğu Akdeniz dışında Karadeniz'de de sondaj ve arama çalışmaları devam ediyor. TUNA-1 destinasyonunda faaliyete başlayan Fatih'in yanı sıra Yavuz, Kıbrıs'ın güneyinde aramalarını yaparken, yeni alınan Kanuni gemisi ise Taşucu Limanı'nda hazırlıklarına devam ediyor. Fatih ve Kanuni için de sondaj bölgeleri martta belirlenmişti. Yılın ikinci yarısı itibariyle Fatih'in Karadeniz'de, Kanuni'nin ise Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramaya başlayacak. Akdeniz'deki sondaj ve arama çalışmalarında da etkinliğini artıran Türkiye, şimdiye kadar 5 sondaj kuyusunu tamamladı. 2020 içinde 5 yeni derin deniz sondajı daha yapacak.

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