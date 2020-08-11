‘Sevr ikinci kez parçalandı’

Akdeniz'deki gelişmeleri SABAH'a değerlendiren emekli tümamiral Cem Gürdeniz, Oruç Reis'in araştırmalarına başlamasını bir meydan okuma oalarak değerlendirerek, "Türkiye, Sevr anlaşmasının 100'üncü yıldönümünde Akdeniz'de sismik çalışmalara başlayan Oruç Reis gemisiyle Serv anlaşmasını ikinci defa parçalamıştır. Türkiye'nin sismik araştırmalara başlaması büyük bir manifesto özelliği taşıyor. Türk ve Yunan donanmalarının karşı karşıya gelme ihtimali her zaman var. Ama dünyada sismik araştırma yüzünden başlayan savaş yok" dedi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Emete Gözügüzelli de "Yunanistan ve Mısır arasındaki anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis'i sahaya indirerek cevap verdi. Türkiye Almanya'ya karşı iyi niyetle işbirliği temelinde sorunları çözme yaklaşımının art niyetli bir şekilde suistimal edildiğini görmüştür" diye konuştu.