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: F-16'lar havalandı: Terör örgütü 'ya ağır darbe!

haberi: Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Milli (MSB) yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:38 Son Güncelleme: 11.8.2020 10:40 ABONE OL
Son dakika: F-16'lar havalandı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. MSB, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB'den son dakika açıklaması: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Son dakika: F-16'lar havalandı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
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