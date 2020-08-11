Son dakika: F-16'lar havalandı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. MSB, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
MSB'den son dakika açıklaması: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Kararlılıkla sürdürdüğümüz #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6g1i8kZH7X— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020