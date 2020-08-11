Son dakika: Haber geldi, Muharrem İnce yeni parti için yola çıktı! Bir açıklama daha...

Son dakika haberine göre; Parti kurma hazırlığı yapan Muharrem İnce, Yalova'daki evinden ayrılarak Ankara'ya hareket etti. İnce, kısa bir açıklama yaparak, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum." dedi.
İNCE YOLA ÇIKTI
Parti kuracağı iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Muharrem İnce, Perşembe günü saat 11.00'de Ankara'da bir basın açıklaması yapacak. İnce, burada hem CHP'den kendisine gelen eleştirilere yanıt verecek hem de yeni parti ile ilgili soruları yanıtlayacak. İnce'nin açıklaması merakla beklenirken, bu sabah sıcak bir gelişme yaşandı.
Son Dakika Haberi | CHP'li Muharrem İnce'den Ankara yolunda flaş açıklama | Video
Yalova'da bir süredir dinlenen, ara ara İstanbul'a giderek görüşmeler gerçekleştiren Muharrem İnce Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce'yi çıkışta basın mensuplar bekliyordu. İnce, "Yolculuk nereye'?" diye soran muhabire, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum." sözleri ile cevap verdi.
ANKARA'DA OFİS KURACAĞI İDDİA EDİLİYOR
Ankara'da Yaşamkent'te ikamet eden İnce'nin parti kurması durumunda bu bölgede ofis açacağı ve seçim çalışmalarının tamamını buradan yürüteceği belirtiliyor.
İnce ile ilgili şu ana kadar Kılıçdaroğlu üstü kapalı göndermeler dışında bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin ayrılığının netleşmesinin ardından harekete geçeceği belirtiliyor.