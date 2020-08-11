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: Haber geldi, yeni parti için yola çıktı! Bir açıklama daha...

haberi: 'den adım adım ayrılığa sürüklenen , yeni parti için yola çıktı. İnce, Yalova'daki evinden bugün Ankara'ya hareket etti. İnce, kendisini bekleyen gazetecileri selamladı, Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 14:26 Son Güncelleme: 11.8.2020 14:48 ABONE OL
Son dakika: Haber geldi, Muharrem İnce yeni parti için yola çıktı! Bir açıklama daha...

haberine göre; Parti kurma hazırlığı yapan , Yalova'daki evinden ayrılarak Ankara'ya hareket etti. İnce, kısa bir açıklama yaparak, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum." dedi.

Son dakika: Haber geldi, Muharrem İnce yeni parti için yola çıktı! Bir açıklama daha...

İNCE YOLA ÇIKTI

Parti kuracağı iddiaları karşısında sessizliğini koruyan , Perşembe günü saat 11.00'de Ankara'da bir basın açıklaması yapacak. İnce, burada hem 'den kendisine gelen eleştirilere yanıt verecek hem de yeni parti ile ilgili soruları yanıtlayacak. İnce'nin açıklaması merakla beklenirken, bu sabah sıcak bir gelişme yaşandı.

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Son dakika: Haber geldi, Muharrem İnce yeni parti için yola çıktı! Bir açıklama daha...

Yalova'da bir süredir dinlenen, ara ara İstanbul'a giderek görüşmeler gerçekleştiren Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce'yi çıkışta basın mensuplar bekliyordu. İnce, "Yolculuk nereye'?" diye soran muhabire, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum." sözleri ile cevap verdi.

Son dakika: Haber geldi, Muharrem İnce yeni parti için yola çıktı! Bir açıklama daha...

ANKARA'DA OFİS KURACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Ankara'da Yaşamkent'te ikamet eden İnce'nin parti kurması durumunda bu bölgede ofis açacağı ve seçim çalışmalarının tamamını buradan yürüteceği belirtiliyor.

Son dakika: Haber geldi, Muharrem İnce yeni parti için yola çıktı! Bir açıklama daha...

İnce ile ilgili şu ana kadar Kılıçdaroğlu üstü kapalı göndermeler dışında bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin ayrılığının netleşmesinin ardından harekete geçeceği belirtiliyor.

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Son dakika: Haber geldi, Muharrem İnce yeni parti için yola çıktı! Bir açıklama daha...
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