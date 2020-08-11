Son dakika: Haber geldi, Muharrem İnce yeni parti için yola çıktı! Bir açıklama daha...

İNCE YOLA ÇIKTI

Parti kuracağı iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Muharrem İnce, Perşembe günü saat 11.00'de Ankara'da bir basın açıklaması yapacak. İnce, burada hem CHP'den kendisine gelen eleştirilere yanıt verecek hem de yeni parti ile ilgili soruları yanıtlayacak. İnce'nin açıklaması merakla beklenirken, bu sabah sıcak bir gelişme yaşandı.

Son Dakika Haberi | CHP'li Muharrem İnce'den Ankara yolunda flaş açıklama | Video