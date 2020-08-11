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haberi: Çocukların üstüne öksürüp, maskesini fırlatan avukat ilk kez konuştu! Şaşkına çeviren sözler...

haberi: Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi Öğretmenevleri durağından halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan avukat ilk kez konuştu. Çocukların üzerine maske fırlattığı ve öksürdüğü iddia edilen Özdemir, "Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim" derken, otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Özdemir, tutanağı imzalamadığını söyledi, "Karakola gittik olay daha berbat bir sonuca bağlandı. O tutanak tamamen yalan zaten. İmza atmaktan imtina ettiğim tutanağı haber yapmışlar. O yüzden süreç devam edecek. Polisler ve şoför hakkında da suç duyurusunda bulundum. Böyle bir saçmalık mı var?" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 09:55 Son Güncelleme: 11.8.2020 10:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Çocukların üstüne öksürüp, maskesini fırlatan avukat ilk kez konuştu! Şaşkına çeviren sözler...

Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi Öğretmenevleri durağından 07 AU 0115 plakalı özel halk otobüsüne maskesiz binmaya çalışan ve otobüs içindeki davranışlarıyla sosyal medyada gündem olan avukat , hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Asıl mağdurun kendisi olduğunu savunan Özdemir, hakkında düzenlenen tutanağa imza atmadığını, görevli polisler ve özel halk otobüsü şoförü hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Halk otobüsü içerisinde maskesini yere atıp yolcularla tartıştılar! | Video

Son dakika haberi: Çocukların üstüne öksürüp, maskesini fırlatan avukat ilk kez konuştu! Şaşkına çeviren sözler...

'OTOBÜSÜN İÇİ İNSAN DOLU'

Özdemir, Hürriyet'e şöyle konuştu: "Karakola gittik olay daha berbat bir sonuca bağlandı. O tutanak tamamen yalan zaten. İmza atmaktan imtina ettiğim tutanağı haber yapmışlar. O yüzden süreç devam edecek. Polisler ve şoför hakkında da suç duyurusunda bulundum. Böyle bir saçmalık mı var? Ne maskesi? Havada uçak uçuyor, Barosu bana mesaj atmış 'Pandemi dönemi bitti' diye. Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu neyin maskesi kardeşim."

Son dakika haberi: Çocukların üstüne öksürüp, maskesini fırlatan avukat ilk kez konuştu! Şaşkına çeviren sözler...

YOLCULARIN ÜSTÜNE MASKE FIRLATMIŞTI

Avukat ve arkadaşı Erdal Bozkaya özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalıştığı için otobüs sürücüsü Özkan Kepez, polis ekiplerinden yardım istemişti. Bozkaya'nın tartıştığı yolculara maske fırlatma anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

Son dakika haberi: Çocukların üstüne öksürüp, maskesini fırlatan avukat ilk kez konuştu! Şaşkına çeviren sözler...

Özdemir ise otobüsün durdurulması ve kapıların kapatılmasını eleştirerek, "İnsanları indirmiyorlar. Onlar suç işliyor. Sizi biz değil, devlet, belediye mağdur ediyor" demişti.

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Son dakika haberi: Çocukların üstüne öksürüp, maskesini fırlatan avukat ilk kez konuştu! Şaşkına çeviren sözler...
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