Son dakika haberi: Çocukların üstüne öksürüp, maskesini fırlatan avukat ilk kez konuştu! Şaşkına çeviren sözler...

'OTOBÜSÜN İÇİ İNSAN DOLU'

Özdemir, Hürriyet'e şöyle konuştu: "Karakola gittik olay daha berbat bir sonuca bağlandı. O tutanak tamamen yalan zaten. İmza atmaktan imtina ettiğim tutanağı haber yapmışlar. O yüzden süreç devam edecek. Polisler ve şoför hakkında da suç duyurusunda bulundum. Böyle bir saçmalık mı var? Ne maskesi? Havada uçak uçuyor, Antalya Barosu bana mesaj atmış 'Pandemi dönemi bitti' diye. Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu neyin maskesi kardeşim."