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Son dakika haberi: Denetime çıkan Kaymakam böyle sitem etti: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için...

Son dakika haberi: Yurdun dört bir yanında koronavirüs ile mücadele sürüyor. Ekipler denetimleri artırırken, kaymakamlar ve valiler de sık sık denetimlere katılmaya başladı. Bugün 'ın Sason ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Abdullah Özadalı da denetimlere katıldı. Özadalı, maske uyarısında bulunurkeni bir araçta maskesiz vatandaşları görünce sitem etti.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 17:29 Son Güncelleme: 11.8.2020 17:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Denetime çıkan Kaymakam böyle sitem etti: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için...

'ın Sason ilçesinde koronavirüs denetimlerine katılan Kaymakam Abdullah Özadalı, maskesiz gördüğü iki kişiyi, "İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın" diyerek uyardı.

Son dakika haberi: Denetime çıkan Kaymakam böyle sitem etti: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için...

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi 'ın Sason ilçesinde Kaymakam Abdullah Özadalı'nın katılımıyla yapıldı.

Son dakika haberi: Denetime çıkan Kaymakam böyle sitem etti: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için...

Kaymakam Özadalı, beraberindeki personellerle ilçedeki iş yerlerinde denetimlerde bulunarak, alınan koronavirüs önlemlerini kontrol etti.

Son dakika haberi: Denetime çıkan Kaymakam böyle sitem etti: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için...

Kaymakam Özadalı, denetimleri sırasında yakınında geçen bir araçta sürücü ve yolcunun maske kullanmadığını fark edince aracı durdurdu. Kaymakam Özadalı, maske takmayanlara, "İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın" dedi.

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Son dakika haberi: Denetime çıkan Kaymakam böyle sitem etti: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için...
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