Son Dakika Haberi: Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayısı tablosunu paylaştı! Türkiye’de 10 Ağustos Corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüs (kovid-19) salgınına ilişkin son dakika gelişmelerini duyurmaya devam ediyor. Koca, yaptığı yeni açıklamada corona virüsü vaka ve ölü sayısındaki son durum tablosunu paylaştı. Bu tabloda vaka sayısındaki artış dikkatleri çekerken, test sayısında ise en yüksek seviyeye ulaşıldığı görüldü. Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ise birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, 10 Ağustos corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı tablosu ve son durum!
Koronavirüs (kovid-19) salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar bir an önce bu salgını atlatmayı isterken vaka sayısındaki son durum ise merak konusu oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı en son corona virüsü vaka sayısı tablosu şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.