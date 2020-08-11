Son Dakika Haberi: Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayısı tablosunu paylaştı! Türkiye’de 10 Ağustos Corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüs (kovid-19) salgınına ilişkin son dakika gelişmelerini duyurmaya devam ediyor. Koca, yaptığı yeni açıklamada corona virüsü vaka ve ölü sayısındaki son durum tablosunu paylaştı. Bu tabloda vaka sayısındaki artış dikkatleri çekerken, test sayısında ise en yüksek seviyeye ulaşıldığı görüldü. Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ise birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, 10 Ağustos corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı tablosu ve son durum!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI TABLOSU VE SON DURUM

Koronavirüs (kovid-19) salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar bir an önce bu salgını atlatmayı isterken vaka sayısındaki son durum ise merak konusu oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı en son corona virüsü vaka sayısı tablosu şöyle;