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haberi: açıkladı! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

: Milli Savunma Bakanlığı ,"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, kuzeyi bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 14:25 Son Güncelleme: 11.8.2020 14:29 ABONE OL
Son dakika haberi: MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türkiye, terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. MSB'den yapılan son açıklamada 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ,"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." açıklamasında bulundu.

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Son dakika haberi: MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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