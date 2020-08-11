Son dakika haberi: MSB açıkladı! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türkiye, terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. MSB'den yapılan son açıklamada 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ,"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." açıklamasında bulundu.